Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 2 February 2026: करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, लाभ प्रभाव बेहतर बने रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 2 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने वाला है. घर परिवार में सहजता बनी रहेगी. पेशेवर सलाह पर जोर बनाए रखेंगे. लक्ष्य समय से पूरे करेंगे. पहल की कोशिश रखेंगे. करीबियों के सहयोग से स्थिति संवारेंगे. निरंतरता व अनुशासन से काम लेंगे. नीति नियमों का पालन रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं को बेहतर दिखाने और संवारने में तेज होते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. सबको साथ लेकर चलेंगे. अव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. क्षमता प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे. लाभ प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. सजगता से काम लेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यगति बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों से तालमेल बढ़ा रहेगा. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. करीबियों की सुनेंगे. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रहेगी. परिवार के साथ सुख साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. संबंध संवार पर होंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य होगा. सूझबूझ से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- सतर्क रहें. अनुशासन बढ़ाएं. रुटीन संवारें. अनावश्यक दिखावे से बचें.

