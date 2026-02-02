scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 2 February 2026: संसाधनों में वृद्धि होगी, निर्णय लेने में प्रभावी रहेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 2 February 2026: बड़ों का सानिध्य बनाए रहेंगे. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करें. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ाएं. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखेंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 2 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 1 के लिए कामकाजी मामलों में अधिक लाभकर है. सकारात्मकता व सामंजस्य से आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. लंबित योजनाएं गति पाएंगी. मजबूती से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में समय देने का प्रयास बनाए रखें. संपर्क संवाद संवारें. संतुलन से आगे बढ़ें. निजी मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों की खूबियों को उभारने और श्रेष्ठ नेतृत्व देने में सक्षम होते हैं. लोग इनसे सहज सहकार बना लेते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. वरिष्ठों और सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र म सक्रियता और साहस से आगे बढे़ंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक क्षेत्र में इच्छित स्थान बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ से काम निकालेंगे. करियर व्यवसाय में रुचि रहेगी.  श्रमशील रहेंगे. उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सहज समर्थन पाएंगे. व्यापार बढ़त पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों संग सुखकर समय बिताएंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रहेंगे. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करें. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ाएं. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधाएं जुटाने में सफल होंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर-  ब्राइट पिंक

एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें. प्रलोभन में न आएं. फोकस बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
