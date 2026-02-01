Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

नंबर 9- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा है. पेशेवर मामले साधारण रहेंगे. घर परिवार के कार्यों में उम्मीद से अच्छे बने रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. सहज प्रदर्शन करते रहेंगे. सेवा क्षेत्र में सफल होंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. बड़ों से तालमेल रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएं. भ्रम बहकावे से बचें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति की तेजी काबिलेतारीफ होती है. विरोधियों को चौंकाने और परास्त करने में सहज होते हैं. आज इन्हें रुटीन बेहतर बनाए रखना है. बातचीत में सहज रहें. सबसे जु़ड़कर चलेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में नियम पालन रखें. निरंतरता सहजता बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. त्याग समर्पण की भावना बढ़ाएं. संबंधों का लाभ मिलेगा. गतिशीलता बनाए रखेंगे. पेशेवरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की भावना का सम्मान रखेंगे. इच्छा का सम्मान करेंगे. रिश्तों मेंं धैर्य दिखाएंगे. मित्रता मजबूत होगी. अपना पक्ष रखने में सहज होंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. जल्द भरोसे में आने से बचें. भ्रम की स्थिति में न आएं. प्रिय से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में सामान्य रहेगा. सामंजस्यता रखेंगे. व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा. नियमों पर जोर देंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान संवारें.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्सरह- तैयारी बढ़ाएं. निरंतरता रखें. उतावलेपन से बचें.

