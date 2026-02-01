scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 1 February 2026: अपनों का विश्वास जीतेंगे.  रुटीन बेहतर रखेंगे.  परिवार में सुखकर स्थिति रहेगी.  भावनात्मक विषयों में संतुलन से आगे बढ़ेंगे.  सकारात्मक निर्णय लेंगे.  मेलजोल के अवसर बनेंगे.  सुख सौख्यरहेगा.

नंबर 8- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4  है.  अंक 8 के लिए आज का दिन घर में सुख सौख्य बनाए रखेगा.  अपनों का विश्वास जीतेंगे.  रुटीन बेहतर रखेंगे.  परिवार में सुखकर स्थिति रहेगी.  भावनात्मक विषयों में संतुलन से आगे बढ़ेंगे.  सकारात्मक निर्णय लेंगे.  मेलजोल के अवसर बनेंगे.  सुख सौख्यरहेगा.  लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे.  व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे.  शनि के अंक 8 के व्यक्ति संकोची होते हैं.  अन्य के समक्ष जल्दी नहीं खुलते हैं.  भावनात्मक संबंधां में पहल से बचते हैं.  आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है.  साहस पराक्रम बल पाएगा.  पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  सक्रियता बनाए रहें. 

मनी मुद्रा- कामकाज में अपेक्षित स्थिति रहेगी.  संपर्क संवाद सहज रहेगा.  सूझबूझ से आगे ब़ढ़ें.  आर्थिक अवसरों पर जोर होगा. योजनानुरूप गति रखेंगे.  विभिन्न क्षेत्रों में धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे.  लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सहज समन्वय बनाए रखेंगे.  यात्रा हो सकती है.  संपर्क संवाद बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे. 

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में समता सामंजस्यता रखेंगे.  मित्रों मं सहज रहेंगे.  पेशेवर बड़प्पन दिखाएंगे.  प्रेम व विश्वास में वृद्धि होगी.  करीबी सहयोगी रहेंगे.  परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे.  जरूरी सूचना मिलेगी.  श्रेष्ठ जनों का आतिथ्य सत्कार करेंगे.  मन की बात में कहेंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- गरिमा बनाए रखेंगे.  संतुलन बढाएंगे.  आज्ञापालन रखेंगे.  वार्ता प्रयास पक्ष में बनेंगे.  सभी का साथ रहेगा.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 8  

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- आवेश में न आएं.  पूर्वाग्रह छोड़ें.  संकीर्णता का त्याग करें. 

