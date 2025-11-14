Tula Tarot Rashifal 14 November 2025: बुरी आदतें छोड़ेंगे, बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं

तुला (Libra):-

Cards:- Four of swords

और पढ़ें



इस समय आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत कर सकते है.परिजनों की नाराजगी के चलते अपने अपने परिवार के साथ कुछ समय अच्छे से व्यतीत करेंगे काफी समय से कर की अधिकता के चलते हैं परिवार को समय नहीं देख पा रहे थे.कार्य की अधिकता के चलते परिवार को समय नहीं दे पा रहे है..इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.एक कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्व आप विश्राम करने की जरूरत समझ रहे हैं.

लोगों पर अतिविश्वास करने की आदत को बदलिए.नए लोगों के साथ अपनी बातें साझा करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें.बेकार में किसी पर भी अपना गुस्सा न उतारें.बिना सोचे समझे दूसरों पर गुस्सा करना सामने वाले को आहत कर सकता हैं.पहले सामने वाले की स्थिति समझें.और फिर आगे कोई प्रतिक्रिया दें.बिना जाने समझे दी गई प्रतिक्रिया कई भर आपके लिए नुकसान दायक हो सकती हैं.

Advertisement

आर्थिक स्थिति:पैसों का निवेश बिना किसी सही जानकारी के ना करें.पूर्व में किए निवेश में अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा हैं.

रिश्ते: खुद खुश रहे और दूसरों को भी रहने दें. से आप अपने चारों तरफ सकारात्मक महसूस कर सकते सकेंगे. और कार्यों को पूरी लगन से पूर्ण करेंगे.

स्वास्थ्य: बार-बार बुखार होने के कारण शरीर में काफी कमजोरी महसूस हो रही है. इस समय अपने चिकित्सक को बदलकर किसी अन्य चिकित्सक का दवाई लेने की कोशिश कर रहे हैं.



---- समाप्त ----