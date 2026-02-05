scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 5 February 2026: आर्थिक स्थिति ठीक है, कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: आर्थिक स्थिति ठीक है, कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है, कौशल, संयमित स्वभाव तथा धैर्य ही आपके लिए सफलता के मार्ग सुनिश्चित करेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Five of wands
कार्य पूरा करने में जल्दबाजी न करें.इससे कार्य में गड़बड़ी हो सकती है.धैर्य और संयम को आदत में शामिल करें.
शांत और नम्र व्यवहार के चलते लोग आपको बेवकूफ समझ लेते है.किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बने.किसी मित्र की मदद करने के चक्कर में सामने वाले से विवाद हो सकता हैं.कभी दूसरे के बहकावे में न आयें.सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं.किसी के साथ बेवजह बहस न करें.एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ में एक दूसरे को नुकसान पहुँचकर आगे बढ़ना गलत है.इ

स बात को न करें.जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना संघर्ष के अच्छी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है.जिंदगी की लडाई स्वयं लड़नी है.और उसमें विजयी होना भी जरूरी है.कौशल, संयमित स्वभाव तथा धैर्य ही आपके लिए सफलता के मार्ग सुनिश्चित करेंगे.छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें.राजनीति से जुड़े लोगों की छवि मै सुधार आ सकता है.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह व्यवहार न रखे.किसी भी परेशानी को नजरंदाज ना करें.

सम्बंधित ख़बरें

क्रोध करने से बचें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए अवसर मिल सकते हैं
पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन
नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, खुद पर विश्वास रखें
मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है, नदी के किनारे जाने से बचें

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है.कर्ज की अधिकता बढ़ सकती हैं.

रिश्ते :समय प्रतिकूल है.अभी किसी विपरीत स्थिति में  चुप रहना ही बेहतर रहेगा.सही वक्त पर उसको जवाब दीजियेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement