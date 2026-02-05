Tula Tarot Rashifal 5 February 2026: आर्थिक स्थिति ठीक है, कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है

तुला (Libra):-

Cards:- Five of wands

कार्य पूरा करने में जल्दबाजी न करें.इससे कार्य में गड़बड़ी हो सकती है.धैर्य और संयम को आदत में शामिल करें.

शांत और नम्र व्यवहार के चलते लोग आपको बेवकूफ समझ लेते है.किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बने.किसी मित्र की मदद करने के चक्कर में सामने वाले से विवाद हो सकता हैं.कभी दूसरे के बहकावे में न आयें.सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं.किसी के साथ बेवजह बहस न करें.एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ में एक दूसरे को नुकसान पहुँचकर आगे बढ़ना गलत है.इ

स बात को न करें.जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना संघर्ष के अच्छी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है.जिंदगी की लडाई स्वयं लड़नी है.और उसमें विजयी होना भी जरूरी है.कौशल, संयमित स्वभाव तथा धैर्य ही आपके लिए सफलता के मार्ग सुनिश्चित करेंगे.छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें.राजनीति से जुड़े लोगों की छवि मै सुधार आ सकता है.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह व्यवहार न रखे.किसी भी परेशानी को नजरंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है.कर्ज की अधिकता बढ़ सकती हैं.

रिश्ते :समय प्रतिकूल है.अभी किसी विपरीत स्थिति में चुप रहना ही बेहतर रहेगा.सही वक्त पर उसको जवाब दीजियेगा.

