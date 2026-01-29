आज 29 जनवरी 2026 तुला राशिफल: तुला राशि वाले दिखाएंगे आर्थिक सूझबूझ, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे

तुला - सेहत प्रभावित रह सकती है. रुटीन गतिविधियों पर फोकस बनाए रखें. ने स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. नीति नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखने का प्रयास होगा. पेशेवरों सोच विचारकर निर्णय लें. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. व्यवहार में सहज-सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी स्थिति मिलीजुली रहेगी. जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें. लक्ष्य की ओर धैर्य गति लें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्तों से सावधानी बरतें.

धन संपत्ति- आवश्यक कार्यों को सूची अनुसार आगे बढ़ाएं. प्राथमिक विषयों को पहले पूरा करें. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएं. व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. बचत बढ़ाने का प्रयास रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करने की कोशिश रखें. भावनात्मक मामलों में साधारण परिणाम संभव हैं. असहज अनुभव कर सकते हैं. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. परिजनों की सलाह मानें.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. मनोबल बढ़ाए रखें. सजगता बनाए रहें.

शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. विवेक से काम लें.

