आज 25 जनवरी 2026 तुला राशिफल: वरिष्ठों से भेंट होंगी, सेवाकार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 25 January 2026, Libra Horoscope Today: संस्थागत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जिम्मेदारी निभाएं. परिश्रम से जगह बनाएंगे. कर्मठता बढे़गी.

तुला - मेहनत से कार्य व्यापार में उचित दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. योजनाओं में सक्रियता लाएंगे. लक्ष्यों को समय से पूरा करने का प्रयास होगा. करियर व्यापार में सहजता बनी रहेगी. भेंट वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. सेवाक्षेत्र के विषयों में रुचि बढ़ेगी. संस्थागत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जिम्मेदारी निभाएं. परिश्रम से जगह बनाएंगे. कर्मठता बढे़गी. लंबित कार्योंं को गति देंगे. विपक्ष की ओर से आशंकाएं बनी रहेंगी.
नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामलों में उतावली से बचें. लेनदेन में सहजता दिखाएं. करियर व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखें. सहकार सहयोग की कोशिश बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाए रहें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषय अपेक्षित रहेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. सेवाकार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण सहज रहेगा. रिश्तों के अनुकूलन के प्रयास बनाए रहेंगे. परिजनों का साथ सहयोग रहेगा. सभी प्रभावित होंगे. साथियों का समर्थन रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिवार सबका ख्याल रखें. आत्मसम्मान से समझौता न करें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं. मनोबल बढ़ाकर रखें.
शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : स्फटिक के समान
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
