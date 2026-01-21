आज 21 जनवरी 2026 तुला राशिफल: आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे

तुला- मित्रों के साथ सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. परिचितों से तालमेल बेहतर होगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा. विषयगत समझ बेहतर होगी. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सहयोगियों की मदद बनी रहेगी. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में विश्वास से भरे रहेंगे. सफलता का प्रतिशत संवरेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. विविध मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. संबंध संवारने के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. आज्ञाकारिता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. कौशल पर ध्यान बढ़ाएं.

