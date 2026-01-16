आज 16 जनवरी 2026 तुला राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, संकोच कम होगा

तुला - वाणिज्यिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे.कामकाजी मुलाकातों को बढ़ावा लिगा.पहल पराक्रम दिखाएंगे.चर्चा संवाद में सक्रियता बनाए रखेंगे.बंधुओं से करीबी बढ़ेगी.सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे.यात्रा हो सकती है.आलस्य का त्याग करें.व्यर्थ चर्चाओं से बचें.अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा.वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी.कार्यगति में तेजी आएगी.भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे.साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे.संपर्क और सहकार ढ़ेगा.संकोच दूर होगा.बड़प्पन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य़क्षेत्र में योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.कार्यविस्तार पर जोर रहेगा.प्रयास बेहतर रहेंगे.पेशेवरों से वादा पूरा करेंगे.भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.प्रदर्शन औसत से बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत संवारेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं को पूरा करेंगे.तेजी के प्रयास बनाए रखेंगे.सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा.संबंधों का लाभ उठाएंगे.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.संकोच कम होगा.

प्रेम मैत्री- करीबी जनों का समर्थन उत्साहित रखेगा.भेंटवार्ता पर फोकस रखेंगे.संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे.बंधुत्व का भाव बढ़ेगा.मन के मामले अनुकूल रहेंगे.अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.भावनात्मकता बल पाएगी.रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे.उत्सव में शामिल होंगे.सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.संपर्क संचार बेहतर होगा.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.पहल बढ़ाएं.



