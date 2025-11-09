आज 9 नवंबर 2025 तुला राशिफल: टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे, कार्यक्षमता को बल मिलेगा

तुला- भाग्य बल से विभिन्न क्षेत्रों में सबका सहयोग मिलेगा. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. धार्मिक एवं जनकल्याण मामले गति लेंगे. मनोरंजक यात्रा रह सकती है. उच्चशिक्षा में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. अपनी बात सहजता से कह पाएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. पेशेवरों का साथ बनाए रखेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. अपरिचितों पर भरोसा करने से बचेंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संबंधों का सम्मान करेंगे. लेनदेन में सहजता बनाए रखेंगे. कार्यगति तेज होगी. उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करियर में संतुलन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. नेतृत्व पर बल देंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में रहेंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे. मन की बात कहने में जल्दबाजी से बचेंगे. रिश्तों को निभाने में आगे होंगे. सबसे बनाकर चलने का प्रयास रहेगा. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. प्रिय का ख्याल रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य संकेतों में सुधार आएगा. सुखद सरप्राइज प्राप्त कर सकते हैं. खानपान में सात्विकता रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सहकार की भावना बढ़ाएं.

---- समाप्त ----