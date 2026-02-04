scorecardresearch
 
आज 4 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: स्वास्थ्य संवरेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 4 February 2026, Libra Horoscope Today: रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे

libra horoscope
तुला - करियर व्यापार अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. लक्ष्य साधने की कोशिश सफल रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से सभी उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन के कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.


नौकरी व्यवसाय- आर्थिकी की समझ बेहतर होगी. विविध कार्योंं को गति देंगे. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. सभी का सहयोग रहेगा.


धन संपत्ति- हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. पद प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देंगे.

प्रेम मैत्री- अपनो की खुशी को बढ़ाने में सफल होंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. यादगार पल निर्मित हांगे. भावनात्मक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे.


स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 6 7
शुभ रंग : फिरोजी
आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----
