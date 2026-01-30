Singh Tarot Rashifal 30 January 2026: सिंह राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति होगी प्राप्त, सेहत का रखें ख्याल

सिंह (Leo):-

Cards:- The Moon

बदले और स्वार्थ की भावना से किसी की मदद न करें. मदद के बदले दूसरे से मदद की उम्मीद करना बेहतर नहीं होगा. लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न रखें. जल्द ही किसी नए मकान को लेने की योजना पूरी हो सकती हैं. इस मकान को व्यवसायिक उपयोग में लाने की योजना बना सकते है. संपत्ति से सम्बन्धित सौदों में जल्दबाजी न करें. अच्छे से संतुष्ट होने के बाद ही सहमति दीजिए. घर में कार्य करने वाले लोगों के साथ सही व्यवहार करें. लोगों की कमियों का मजाक न उड़ाएं. किसी ने यदि पूर्व में आपके साथ कुछ बुरा कार्य किया हुआ हैं. तो उससे बदला लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दे. नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखें. कार्य का सफल या असफल होने का मतलब हमेशा मेहनत में कमी नहीं होता है. बल्कि कई बार योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन होना भी हो सकता है. हमेशा स्वयं को दोष न दें. लोगों की बातों को अनसुना करें.

स्वास्थ्य: बारिश के मौसम में फिसलने के कारण एक पैर के घुटने पर काफी सूजन आ गई हैं. किसी बड़ी चोट की आशंका से भयभीत हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: जल्द ही नौकरी में पदोन्नति की सूचना मिलने वाली हैं. ये पदोन्नति बड़े लाभ के साथ आ सकती हैं.

रिश्ते: विवाह संबंध तय होने के बाद किसी कारण से टूट सकता हैं. इस बात को लेकर मन उदास हो सकता हैं.

