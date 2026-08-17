Kal Ka Rashifal 18 August 2026: 3 राशियों को होगा पैसों का लाभ! बनेगी दुर्लभ युति, पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि: साझा योजनाओं में मिलेगी सफलता, औद्योगिक कार्यों में आएगी तेजी

मेष राशि के जातक साझा योजनाओं को पूरा करेंगे और स्थायित्व का प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर जोर बना रहेगा और आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी.

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साझा कार्यों को गति मिलेगी और सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा और टीम प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और औद्योगिक कार्यों में तेजी आएगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी लाल

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

वृष राशि: करियर पर रहेगा मुख्य फोकस, उतावली दिखाने से बचें

वृष राशि के जातकों का करियर पर फोकस बढ़ेगा. सूझबूझ से जगह बनाने पर जोर रहेगा. कारोबार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, इसलिए उतावली न दिखाएं.

आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. तथ्यों पर भरोसा रखें और अतार्किक बातों में न आएं. उधार के लेन-देन से बचें, क्योंकि विपक्षी सक्रिय रह सकते हैं. नौकरीपेशा जातक नियमों का पालन करें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम कलर

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. उन्हें घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और तर्क बनाए रखें.

मिथुन राशि: प्रियजनों के साथ बीतेगा समय, परीक्षा-प्रतियोगिता में करेंगे अच्छा प्रदर्शन

मिथुन राशि के जातक भावनात्मक व्यवहार में आगे रहेंगे और साथियों का भरोसा जीतेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा और प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा.

कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी और करियर के मामले गति लेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. परीक्षा-प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे और कला प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): पीच कलर

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और अनुशासन रखें.

कर्क राशि: पद-प्रतिष्ठा होगी मजबूत, घर-परिवार से बढ़ेगी करीबी

कर्क राशि के जातकों के प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्य पूरे होंगे. पद-प्रतिष्ठा संवर पर रहेगी. परिवार में सहयोग का भाव रखें और बड़ों के प्रति आदर बनाए रखें.

स्थानान्तरण संभव है, इसलिए व्यवस्था मजबूत रखें. घर से करीबी बढ़ेगी और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे. परिजनों के लिए स्नेह का भाव रखें, कार्य-व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. उन्हें घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और विनम्र बनें.

सिंह राशि: कारोबार में बनी रहेगी प्रभावी स्थिति, महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी प्राप्त

सिंह राशि के जातक चर्चा और संवाद में सक्रियता बनाए रखेंगे. कारोबार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी और सामाजिक गतिविधियों पर जोर रहेगा.

वाणिज्यिक मामलों में साहस-पराक्रम राह बनाएगा. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे और भाईचारे को बढ़ावा देंगे. बहस से बचें और संपर्क में सहजता रखें. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेरुआ

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और साहस बढ़ाएं.

कन्या राशि: घर में बढ़ेगा प्रेम और विश्वास, उत्सव जैसा बना रहेगा माहौल

कन्या राशि के जातकों के परिवार में आपसी अनुकूलता बढ़ी रहेगी. घर की साज-सज्जा पर बल देंगे और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

खान-पान आकर्षक बनाए रखेंगे. लंबित कार्य गति पाएंगे और भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे. परिजनों संग हर्ष-आनंद से रहेंगे. जीवन में सुख और संस्कार बढ़ेंगे तथा उत्सव का माहौल रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और बड़ों की बात सुनें.

तुला राशि: बढ़ेगी साख और लोकप्रियता, मिलेंगे आकर्षक प्रस्ताव

तुला राशि के जातकों की साख में वृद्धि बनी रहेगी और लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा. पहल-पराक्रम बनाए रखेंगे और आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

संबंधों में सुधार होगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा. सृजनात्मकता व कला-कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे और संसाधनों को बढ़ावा देंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): कांसे के समान

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और कुछ नया सोचें.

वृश्चिक राशि: विदेशी मामलों में बढ़ेगी सक्रियता, दिखावे से दूर रहने की जरूरत

वृश्चिक राशि के जातक कारोबारी प्रयासों में सहज होंगे और विदेशी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. मेहनत व लगन से कार्य संवरेंगे.

लेन-देन में अपेक्षित स्थिति रहेगी, हालांकि खर्च पर नियंत्रण कठिन हो सकता है. अनुशासन पर जोर दें. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए पेशेवरता से काम लें और सावधानी बरतें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

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शुभ रंग (Lucky Color): गहरा लाल

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और दिखावे से बचें.

धनु राशि: कारोबारी लाभ में आएगी तेजी, मित्रों से होगी खास मुलाकात

धनु राशि के जातकों के कारोबारी लाभ में अपेक्षित गतिविधि बनी रहेगी. अनुबंधों में सक्रियता रहेगी और करियर-व्यापार के प्रयासों में अनुकूलन बना रहेगा.

उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. मित्रों और सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. अध्ययन-अध्यापन में अच्छा करेंगे और मित्रों से भेंट संभव है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): दालचीनी के समान

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और अपना फोकस बढ़ाएं.

मकर राशि: प्रशासनिक पक्ष होगा मजबूत, हासिल करेंगे मनचाहे लक्ष्य

मकर राशि के जातकों के घर का वातावरण सुखकर होगा. पद-प्रतिष्ठा और वैभव में वृद्धि होगी. पेशेवरों का मान-सम्मान बढ़ेगा.

प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा और प्रबंध कार्यों में तेजी आएगी. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. आर्थिक लाभ मजबूत रहेगा और कामकाज में भरोसा बढ़ेगा. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा भूरा

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कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. उन्हें चोला चढ़ाएं, 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और हिम्मत दिखाएं.

कुंभ राशि: किस्मत के साथ से बनेंगे काम, धार्मिक यात्राओं का बनेगा योग

कुंभ राशि के जातकों को किस्मत का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे कार्य पक्ष में बनेंगे. योजनाओं में वांछित सफलता प्राप्त होगी.

कारोबार में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक लाभ संवरेगा. दीर्घकालिक प्रयास गति लेंगे. धर्म, आस्था और विश्वास को बल मिलेगा तथा यात्रा की स्थिति बन सकती है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेहुंआ

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमान की पूजा करें. उन्हें घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और तीर्थ जाएं.

मीन राशि: धोखेबाजों से बनाए रखें दूरी, वाणी और व्यवहार में लाएं संतुलन

मीन राशि के जातकों के लिए समय अप्रत्याशित परिणामों को बनाए रखने वाला है. धोखेबाजों से दूरी रखें और वादा पूरा करने पर जोर दें.

सहज सावधानी बढ़ाएं. परिजनों से सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारों से सलाह लें और वाणी-व्यवहार में संतुलन बनाएं. मेहमानों का आगमन हो सकता है, इसलिए व्यवहार में सजगता रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8, 9

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शुभ रंग (Lucky Color): केशरिया

कल का उपाय (kal ke upay): ज्ञानियों में अग्रणी अतुलितबलशाली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और धोखेबाजों से बचें.

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