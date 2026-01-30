scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 30 January 2026: मिथुन राशि वाले उधार के लेनदेन से रहें सावधान, सहकर्मियों के साथ चतुराई से करें काम

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 30 January 2026: लालच की नहीं. कार्य से सम्बन्धित नए विचार  फायदेमंद होंगे. परिवार की जरूरतों के साथ खुद को भी ध्यान देना जरूरी है. किसी विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ नई परियोजना पर कार्य कर सकते है.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन(Gemini):-
Cards:- Two of Pentacles

पैसों को लेकर संतुष्ट न हो पा रहे है. आपका हंसी मजाक किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ा सकता है. सोच समझकर लोगों से बात करें. आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है. किसी भी योजना  को पूरी तरह समझे बिना उसमें पैसा न लगाएं. अन्यथा आर्थिक संकट आ सकता है. घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले सभी परिजनों की सहमति ले सकते है. सहकर्मियों के साथ काम करते समय युक्ति और चतुराई की जरूरत है. प्रिय के साथ काफी दूर घूमने जा सकते है. आगे के लिए कुछ बेहतर योजनाओं पर कार्य करेंगे. इस समय कामों को करते समय दूरदृष्टि और प्यार की भावना होना चाहिए. लालच की नहीं. कार्य से सम्बन्धित नए विचार  फायदेमंद होंगे. परिवार की जरूरतों के साथ खुद को भी ध्यान देना जरूरी है. किसी विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ नई परियोजना पर कार्य कर सकते है. किसी कानूनी सलाहकार के पास किसी कानूनी मामले के समाधान के लिए जा सकते है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: रक्तचाप की समस्या  बढ़ सकती है. गुस्से और तनाव को कम करने का प्रयास करें. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले रुका हुआ धन करेंगे प्राप्त, परिवार में खुशियां करेंगी प्रवेश
वृषभ राशि वाले पैसों का खर्चा ज्यादा न करें, जीवनसाथी के लिए लाएं अच्छे उपहार
मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर रखना होगा संयम, नई नौकरी की तलाश होगी पूरी
फिजूलखर्ची कम करें, स्वास्थ्य  बिगड़ सकता है
धन की आवक अच्छी रहेगी, उत्साहित हो सकते हैं

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार समय पर न मिलने से थोड़ा चिंतित हो सकते है. 

रिश्ते: प्यार से चीजों को समझाने का प्रयास करें. चिढ़ना परेशानी से भागने का तरीका नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement