Mithun Tarot Rashifal 29 January 2026: भाषा पर नियंत्रण रखें,कार्य शैली में बदलाव लाएं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Eight of swords

संतान के मनमाने व्यवहार से परेशान हो सकते हैं.बेवजह किसी भी बात कर को लेकर क्रोध न करें. इस समय संयम से कामों को निपटने की कोशिश करना बेहतर रहेगा. कोई कार्य लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है.तो उसके पूरे होने की संभावना हो सकती है.यदि मित्रों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है.तो उनके साथ बैठकर पूरा मुद्दा जानने का प्रयास करें.

उसके बाद ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा.किसी पर भी अति विश्वास ना करें. किसी को अपना इतना फायदा ना उठने दे.कि सामने वाला आपके निर्णय को अपने अनुसार बदलने का प्रयास करें. स्वविवेक से निर्णय लें.यदि कोई कार्य अभी सफल नहीं हो पा रहा है.तो ऐसी स्थिति में कार्य शैली में बदलाव करके कार्य को सफल बनाने की सकारात्मक प्रयास किया जा सकता है.लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. क्रोध और भाषा पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य: खेलो और बाहरी गतिविधियों में भागीदारी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में सहायक रहेगी.इससे स्वास्थ्य भी सुधरता नजर आएगा.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में जिन लोगों ने धन निवेश किया था. उन्हें अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.

रिश्ते: इस समय आपका प्रिय कुछ मानसिक दबाव में हो सकता है.बातचीत करके उसकी समस्या समझने का प्रयास करें.

