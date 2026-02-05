scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 5 February 2026: नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, खुद पर विश्वास रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: प्रिय के साथ संबंधों को लेकर काफी चिंतित हो रहे है. प्रिय के व्यवहार के कारण मन में शंका होने लगी है. पुरानी यादों से दूर रहने का प्रयास कर रहे है.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Moon

किसी योजना में मिल रही  असफलताओं से निराशा हो सकती है.इस समय नकारात्म विचार मन को घेरे हुए है. कहीं से भी रोशनी की किरण आती नज़र नहीं आ रही है.खुद पर विश्वास करें.असफलता सारे दरवाजे बंद नहीं करती है.इस बात को समझे और हिम्मत से पुनः कोशिश करें.आप जरूर सफलता मिलेगी. विश्वास रखें.कार्य स्थल पर बढ़ती राजनीति से मन में काफी खटास आ चुकी हैं.जिसके चलते नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.ईश्वर पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें.समय की अनुकूलता जल्द ही अच्छे बदलाव लेकर आ सकती है.वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है.इस समय चुप रहने की जलग आपस में बातचीत करना रिश्ते को सही करने का एक प्रयास होगा.प्रिय के साथ संबंधों को लेकर काफी चिंतित हो रहे है.प्रिय के व्यवहार के कारण मन में शंका होने लगी है.पुरानी यादों से दूर रहने का प्रयास कर रहे है.अतीत में हुई कुछ गलतियों का पछतावा आज तक बना हुआ है.

स्वास्थ्य : बार बार बाहर का खाना खाने से पाचन संबंधी कुछ परेशानी होने लगी है.खानपान में परहेज करें और दिनचर्या को नियमित बनाएं.

आर्थिक स्थिति:परिवार में किसी की बीमारी के चलते काफी पैसा खर्च हो सकता हैं. इस समय व्यर्थ के खर्चों से परहेज रखें.

रिश्ते: पूर्व में कुछ रिश्तों में खटास आ गई थी.अब लंबे समय बाद उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते  हैं.
 

