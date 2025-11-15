आज 15 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले सक्रियता सहजता दिखाएंगे, कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा

मिथुन - प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित कार्य बनेंगे. घर परिवार के लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. निजी संसाधनों पर ध्यान देंगे. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. सलाह सामंजस्य से कार्य करें. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से नजदीकी रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- कामकाज में शुभता बनी रहेगी. कार्य व्यापार सकारात्मक रहेगा. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारेंगे. जिम्मेदारों साथ बना रहेगा. सक्रियता सहजता दिखाएंगे. लाभ का प्रतिशत अनुकूल रहेगा.
धन संपत्ति- पसंदीदा वस्तुओं की खरीदी संभव है. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून का पालन रखेंगे. भवन वाहन में रुचि बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा. अहंकार न दिखाएं.
प्रेम मैत्री- अतिसंवेदनशील व्यवहार बना रह सकता है. दिखावे व बड़बोलेपेन में न आएं. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. त्याग की भावना बढ़ाएं. निंदा नकारात्मकता से बचें. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर परिवार में समय देंगे. हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. मित्रों का साथ पाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- नियमित दिनचर्या रखें. स्वास्थ्य जांच कराएं. रहन सहन बेहतर रहेगा. भावावेश में कार्य करने से बचें. भेदभाव न बरतें. पूर्वाग्रह से बचें. संकीर्णता छोड़ें.
शुभ अंक : 5 6 और 8
शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव का ध्यान करें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सामंजस्यता रखें.