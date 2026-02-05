scorecardresearch
 
आज 5 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: सूझबूझ से लें काम, ऐसे मिलेगी सफलता

Aaj ka Mithun Rashifal 5 February 2026, Gemini Horoscope Today: भिन्न कार्यों में सकिय रहेंंगे. नियम और व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे. प्रयासों को लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश होगी.

मिथुन - व्यक्तिगत विषयों में अधिक ध्यान देंगे. प्रबंधकीय उपलब्धियों पर फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता पर नियंत्रण बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में पहल करेंगे. पैतृक पक्ष संवरेगा. रक्त संबंधियों में रुचि बढ़ेगी. निजी सूचनाएं साझा करेंगे. अतिथि आगमन संभव है. सरकारी मामलों में रुचि रहेगी. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्याग बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यां में सकिय रहेंंगे. नियम और व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे. प्रयासों को लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ उम्दा बना रहेगा. घनधान्य संग्रह पर जोर देंगे. पद प्रभाव एवं प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. कामकाजी मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें. पारिवारिक करियर व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के दबाव में न आएं. भावुकता में निर्णय न लें. घर परिवार से करीबी बनी रहेंगी. रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. परस्पर संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में नहीं आएंगे. अपनों की मदद बनी रहेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सब प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार न करें. संबंधों का लाभ उठाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच कराएं. मनोबल उूंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे.
शुभ अंक : 3 5 और 8

शुभ रंग : आंवला समान

आज आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. बड़प्पन रखें.
 

