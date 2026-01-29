Makar Tarot Rashifal 29 January 2026: उपचार करा सकते हैं, साहस से काम लेंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of wands

वर्तमान परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं.कार्य क्षेत्र में कार्यों के सफल न होने का आरोप कोई भी लेने को तैयार नहीं है.इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते है.उच्च अधिकारी सारी गलती आपके ऊपर डाल सकते है.इससे मन विचलित होगा.हालांकि आप जानते हैं,कि ये असफलता सिर्फ आपके अकेले के कारण नहीं हैं.फिर भी आप किसी को कोई सफाई नहीं दे पाए हैं.ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम के साथ चुप रहना बेहतर रहेगा. इस समय अपने सभी कार्यों और कार्य शैली का पुनः अवलोकन करते हैं.

तो कार्यों में हुई गलती का अनुमान लग सकता हैं.आगे कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं.जिसका सामना धैर्य और संयम से किया जाए.तो उन पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं होगा.लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ स्वयं पर न डालें.जितना संभव हो उतना ही कार्य करें.यदि कोई भय मन में स्थान ले रहा हैं.तो उसका निवारण करें.मन में हिम्मत और साहस को स्थान दें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.स्वास्थ्य खराब होने पर उपचार अवश्य लें.

आर्थिक स्थिति:कार्यों को पूरा कर लाभ प्राप्ति हो सकती हैं.कुछ नए धन कमाने के साधन ढूंढे जा सकते हैं.

रिश्ते:यदि किसी के साथ मन मिल नहीं रहा.तो जबरदस्ती अपने मन को उसके मुताबिक न ढाले.

