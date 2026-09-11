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Makar Tarot Rashifal 11 September 2026: निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 11 September 2026: खानपान में सहज बने रहें. करियर व्यापार में सावधानी सजगता से निर्णय लें. मन के मामलो में विनय विवेक बनाए रखें. विपरीत परिस्थितियों से बचें.  

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capricorn horoscope
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मकर
ऐट आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए व्यर्थ की आशंकाओं को त्यागने का संकेतक है. आगे बढ़ने के सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम होता है. इसमें देरी न करें. विरोधियों की सक्रियता से अधिक प्रभावित नहीं हों. खानपान में सहज बने रहें. करियर व्यापार में सावधानी सजगता से निर्णय लें. मन के मामलो में विनय विवेक बनाए रखें. विपरीत परिस्थितियों से बचें.  

भावनात्मक विषयों में सहज रहें. निजी मामलों में स्वयं को संतुलित रखें. संबंधों में विश्वास बनाए रखें. बड़ों की सीख सलाह से चलें. योजनाओं को आगे बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. नजदीकी वातावरण पर नजर रखें. वाद विवाद को टालने का प्रयास करें. नकारात्मक बातों व गतिविधियों से अधिक प्रभावित नहीं हों.

सम्बंधित ख़बरें

वाद-विवाद में न आएं,  बड़ों की बात पर ध्यान दें
आपसी विश्वास बना रहेगा, सूझबूझ से महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे
इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे, व्यर्थ लोगों व बातों से बचेंगे
आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं, सूझबूझ से आगे बढ़ें
लोग सहयोग देंगे, अपनों का समर्थन मिलेगा

स्वास्थ्य: खानपान में अनियमिता न लाएं. सजगता से कार्य करें. स्वास्थ्य समस्याओं में गंभीर रहें.
आर्थिक स्थिति: कारोबार सामान्य रहेगा. योजना से कार्य करें. सबसे सामंजस्य बनाए रखें.
रिश्ते: घर में सामान्य वातावरण रहेगा. अपनों से किया वादा निभाएं. पहल से बचें. करीबी सहयोग रखेंगे.

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