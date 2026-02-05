scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 5 February 2026: पैसों को लेकर हो रहे विवाद से बचने का प्रयास करें, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: धनी परिवार के साथ विवाह संबंध जुड़ सकता है. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है.परिवार में पैसों को लेकर हो रहे विवाद से बचने का प्रयास करें.

मकर (Capricorn):-
Cards :- Six of Pentacles
 आपका निष्पक्ष व्यवहार लोगों को प्रभावित करता आया है.अच्छे लोगों की संगत का चयन करें. जरूरत के समय लोगों की मदद करने से पीछे न हटे. मदद करें.आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखे.ऐसे लोगों से मित्रता हो सकती है.जो समाज में काफी इज़्ज़त रखते है.ऐसे प्रभावशाली लोगों से अपने संबंधों का दुरुपयोग ना करें.समय की अनुकूलता को लाभ के लिए बदले. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है.परिवार में पैसों को लेकर हो रहे विवाद से बचने का प्रयास करें.किसी की मदद करके उस बात को लोगों में न फैलाएं.आर्थिक मदद के समय आमदनी का ध्यान रखें.किसी से ऐसा वादा न करें.जिसे पूरा करना आसान न हो.किसी धनी परिवार के साथ विवाह संबंध जुड़ सकता है.इस विवाह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.कुछ कार्यों की सफलता अच्छा लाभ लेकर आएगी.आमदनी के छोटे से हिस्से का उपयोग समाज सेवा के कार्यों में करने पर विचार कर सकते है.

स्वास्थ्य :गले संबंधी किसी परेशानी से छुटकारा मिलता नजर आएगा. गर्भवती महिलाएं अपना खास खयाल रखें.

आर्थिक स्थिति :पूर्व में किए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता हैं.

खानपान और दिनचर्या में सुधार लाएं, समय पर कार्य करना स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा
दूसरों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करें, इससे कोई काफी नाराज हो सकता है
आर्थिक स्थिति ठीक है, कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है
क्रोध करने से बचें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए अवसर मिल सकते हैं

रिश्ते :परिवार में किसी के  विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

