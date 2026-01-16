scorecardresearch
 
आज 16 जनवरी 2026 मकर राशिफल: जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें, जल्दबाजी नहीं दिखाएं

Aaj ka Makar Rashifal 16 January 2026, Capricorn Horoscope Today: बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे.दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

मकर - कामकाज में भूलचूक की स्थिति बन सकती है.वादविवाद से दूर रहें.धैर्य से लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी.आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे.कामकाजी स्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे.रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे.बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे.दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.आवश्यक कार्योंं में गति बनाए रखेंगे.करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्योंं में धैर्य से आगे बढ़ेंगे.लापरवाही व ढिलाई न दिखाएं.कामकाजी यात्रा संभव है.आर्थिक विषयों और पेशेवर भेंट में सावधान रहें.सेवाकार्योंं में व्यस्तता रहेगी.विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में अनुकूलन बढेगा.कार्य व्यापार में अनुशासन बनाए रहें.जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं.उधार के लेनदेन से बचें.जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें.जल्दबाजी नहीं दिखाएं.न्यायिक वार्ता पर नियंत्रण रखें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहज स्थिति रहेगी.विनय विवेक बनाए रहें.रिश्तों में सहज रहें.स्वजनों की बातों को अनदेखा करें.व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे.प्रेम स्नेह में प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं.व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रखें.अन्य की खामियों को अनदेखा करें.अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाएं.बड़ों की बात ध्यान से सुनें.भावावेश में निर्णय न लें.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.रहन-सहन आकर्षक होगा.सजग रहें.
शुभ अंक : 6 7 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : मोर पंख के समान
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.विनयशील बने रहें.

---- समाप्त ----
