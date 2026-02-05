scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 5 February 2026: पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: काफी संभलकर परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है. अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाएं. अपने आत्मविश्वास से हर परिस्थिति का सामना करें.

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Devil

किसी की झूठ बोलकर किसी बड़े आरोप में फंसाने की मंशा  विफल हो सकती है.सामने वाले से कोई पुराना बदला लेने के लिए इस कार्य को कर सकते है.इस गलत कार्य के चलते स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है.नए स्थान के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हो सकते है.सामने वाले से गलती की माफी मांग सकते है.इस सज़ा को सकारात्मक रूप से लेते हुए खुद को बदलने का प्रयास करेंगे.बार बार अतीत की बुरी यादों मन को विचलित कर सकती है.इस समय किसी स्थिति में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे है.इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी से मदद लेंगे.जीवन में अचानक से सब कुछ अस्त व्यस्त  नजर आ रहा है. प्रेम संबंध में कड़वाहट बढ़ती जा रही है. अत्यधिक सुख की आकांक्षा ने सामने समस्याओं को लाकर खड़ा कर दिया है. इस समय जरा भी असावधानी घातक साबित होगी.किसी पर अतिविश्वास न करें.  काफी संभलकर परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है.अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाएं.अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक विचार से  हर परिस्थिति का सामना डटकर करें.

स्वास्थ्य : किसी औषधि के दुष्परिणाम के चलते सूजन आ सकती है.जिसके चलते बार बार चिकित्सक से संपर्क करना पड़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में कोई सहयोगी पैसों को लेकर विश्वासघात कर सकता है. काफी सारा पैसा  कर्ज के रूप में उठा सकता है.

रिश्ते : विवाह संबंध टूटने की कगार पर है.काफी प्रयासों के बाद भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है.जिसके चलते दोनों पक्षों के सभी लोग परेशान है.

---- समाप्त ----
