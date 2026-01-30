scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 30 January 2026: मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर रखना होगा संयम, नई नौकरी की तलाश होगी पूरी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 30 January 2026: भाई बहनों के साथ यदि किसी बात पर विवाद है. तो उसको आपस में बातचीत कर सुलझाने का प्रयास करें. इस समय कोई भी परिस्थिति इतनी गंभीर नहीं है. जिससे बाहर न निकला जा सके.

मेष (Aries):-
Cards:- Six of cups

कुछ बातों को खुद से दूर करेंगे. नई सोच के साथ आगे बढ़े. अगर किसी की गलती को मन में बसाएंगे. तो आगे स्वयं को ही दुःख मिलेगा. अतीत से सुखद यादें समेटे. और बुरी यादों को सबक की तरह जाने दें. प्रिय के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. पुरानी गलतफहमियों को मन में जगह न दें. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. जीवन में आ रही परेशानियों का डटकर सामना करें. कार्य क्षेत्र में गलत भाषा का उपयोग आपकी छवि को बिगाड़ सकती है. गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. भाई बहनों के साथ यदि किसी बात पर विवाद है. तो उसको आपस में बातचीत कर सुलझाने का प्रयास करें. इस समय कोई भी परिस्थिति इतनी गंभीर नहीं है. जिससे बाहर न निकला जा सके. थोड़ा बदलाव स्थितियों को परिवर्तित कर सकता है. ननिहाल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. पुराने मित्रों से मुलाकात उत्साहित कर सकती है. जल्द ही नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. 

स्वास्थ्य: खाने में किसी गलत चीज के आने से गले में तकलीफ हो सकती है. इस समय खानपान में सावधानी रखें. 

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव हर्षित कर सकता है. 

रिश्ते: परिवार में चल रहा तनाव रिश्तों में दरार डाल सकता है. आपसी बातचीत करें. 

