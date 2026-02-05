scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 5 February 2026: गुस्सा करने से बचें, प्रिय से विवाद खत्म होगा

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: कार्य स्थल पर बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी. कार्य में आ रही रुकावटें किसी पुरानी गलती  के कारण आ सकती है. बार बार पुरानी गलतियों का दोहराव न करें.

aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Queen of Pentacles

आज थोड़े मानसिक दबाव में हो सकते है.यदि किसी काम के होने में अभी संशय है.तो अभी आगे बढ़ने से रुकना ही बेहतर रहेगा.छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचे.संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की योजना बना सकते है.यदि मन में किसी बात को लेकर तनाव है.तो परिवार के साथ अपनी समस्या को साझा कर सकते है.घर की जरूरी चीज़ों पर खर्च करेंगे.नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है. कानूनी मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है.किसी अच्छे वकील से सलाह लेंगे.कार्य स्थल पर बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी.कार्य में आ रही रुकावटें किसी पुरानी गलती  के कारण आ सकती है.बार बार पुरानी गलतियों का दोहराव न करें. इससे सामने वाले लोगों को चिढ़ हो सकती है.किसी बात का सामने वाले के सामने बार बार दोहराव आपको गुस्सा दिलवा सकता है.ऐसी आदतों में परिवर्तन लाएं.अपने खुद को काबू में रखें.

स्वास्थ्य: अचानक से पैरों में काफी दर्द बढ़ सकता है. चिकित्सक कुछ जरूरी जांचे की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व की सभी परेशानियों से बाहर आकर नए कार्यों की शुरुआत कर सकते है.

रिश्ते: ननिहाल से शुभ समाचार मिल सकते है. प्रिय से विवाद खत्म होगा.

