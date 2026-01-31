आज 31 जनवरी 2026 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वाले पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति रखेंगे आदरभाव

मेष - सबसे बेहतर संबंध बनाए रखने और अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाने में सफल रहेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. तेजी से काम निकालेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयासों में गति बनी रहेगी. उत्साहपूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़त बनाए रहेंगे. पेशेवर यात्रा की संभावना है. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास संवार पाएंगे. जोखिम उठाने की सोच होगी. सबका साथ सहयोग पाएंगे. सामंजस्य बढ़ाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं के साथ सहकार बढ़ेगा. करीबी संबंधों को मजबूत बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. विनम्रता रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 4, 6, 8, 9

शुभ रंग : गेंहुआ

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

