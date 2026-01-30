scorecardresearch
 
आज 30 जनवरी 2026 मेष राशिफल: विश्वास बल पाएंगे, शुभता सहजता रहेगी

Aaj ka Mesh Rashifal 30 January 2026, Aries Horoscope Today: सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थित सकारात्मक बनी रहेगी

मेष - सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच बनाए रखेंगे. जरूरी जानकारी जुटाने पर जोर होगा. सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थित सकारात्मक बनी रहेगी. भाईचारा बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. टीम संवारने की सोच रखेंगे. विस्तार कार्योंं में रुचि बढे़गी. कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सभी का सहयोग मिलेगा.


धन संपत्ति-- वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. तेजी की कोशिश होगी. विविध प्रयास सफल होंगे. परिणाम बेहतर बनेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. भ्रमण एवं यात्राएं बढ़ सकती हैं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. चर्चा प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर परिवार में खुशियां बढ़त पर बनी रहेंगी. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सुधरेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
