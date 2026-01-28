scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 जनवरी 2026 मेष राशिफल: धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी, पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 28 January 2026, Aries Horoscope Today: बैंकिंग कार्य में रुचि बढ़ेगी. यश वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले साधेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने से उत्साहित रहेंगे. धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. श्रेष्ठजनों का आगमन खुशी बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. बैंकिंग मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अनुकूलता और साज संवार पर जोर होगा. बचत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका अपना बनाएंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे. परंपरागत कार्यों में पहल बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक प्रयासों में गति रखेंगे. सूझबूझ और सहयोग से कारोबार बेहतर बनाए रहेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. सबको जोड़कर चलेंगे.

धन संपत्ति- बैंकिंग कार्य में रुचि बढ़ेगी. यश वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले साधेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने से उत्साहित रहेंगे. धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेष: मन की चिंता दूर होगी, करियर को आगे बढ़ने का समय है
मंगलवार के दिन मेष राशि वाले रिश्तों को बढ़ावा देंगे, आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे
आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे, जल्दबाजी में निर्णय न लें
कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे
mesha rashi dhan hani se bachav kare
मेष राशि वाले आज चोट से करें बचाव

प्रेम मैत्री- स्वजनों संग सुख से रहेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. रिश्तों का सम्मान करें. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ी रहेगी.

स्वारथ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस होगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 1 3 5 9

Advertisement

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. रहन सहन संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement