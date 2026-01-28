आज 28 जनवरी 2026 मेष राशिफल: धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी, पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे

मेष - घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. श्रेष्ठजनों का आगमन खुशी बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. बैंकिंग मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अनुकूलता और साज संवार पर जोर होगा. बचत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका अपना बनाएंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे. परंपरागत कार्यों में पहल बनी रहेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक प्रयासों में गति रखेंगे. सूझबूझ और सहयोग से कारोबार बेहतर बनाए रहेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. सबको जोड़कर चलेंगे.

धन संपत्ति- बैंकिंग कार्य में रुचि बढ़ेगी. यश वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले साधेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने से उत्साहित रहेंगे. धनधान्य में बढ़त बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों संग सुख से रहेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. रिश्तों का सम्मान करें. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ी रहेगी.

स्वारथ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस होगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 1 3 5 9

Advertisement

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. रहन सहन संवारें.

---- समाप्त ----