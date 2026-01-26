आज 26 जनवरी 2026 मेष राशिफल: आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे, जल्दबाजी में निर्णय न लें

मेष - महत्वपूर्ण कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे. रचनात्मक प्रयासों को गति देंगे. विविध मामलों में प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली और भव्य बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज सज्जा बनाए रहेंगे. भव्यता पर जोर बढ़ेगा. पेशेवरों अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय - करियर कारोबार में तेजी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवरेगा. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं बनाए रखेंगे. जीवनस्तर संवार पाएगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

प्रेम मैत्री- सबके साथ हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे. स्नेह और विश्वास से संबंध संवारेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. खुशियां को परिजनों से बांटेंगे. चर्चा व संवाद में समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक पक्ष संवार पर रहेगा. सेहत सुधरेगी. अवरोध दूर होंगे. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. व्यवस्था संवारें.

