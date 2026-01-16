आज 16 जनवरी 2026 मेष राशिफल: स्थितियां बेहतर होंगी,साहस पराक्रम बनाए रखेंगे

मेष - भाग्य की चाल पक्ष में बनी रहेगी.कामकाजी परिस्थितियों को गति देंगे.हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे.वरिष्ठों का साथ सहयोग रहेगा.आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा.प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे.साख सहकार में वृद्धि होगी.भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे.सुखद पलों को साझा करेंगे.भाग्य बल बढ़ा रहेगा.लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा.आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.भेंटवार्ता में बेहतर होंगे.धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे.सबका साथ और सहयोग पाएंगे.जिम्मेदारों से संपर्क संवाद संवरेगा.कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.सकारात्मकता बढ़ाकर रखेंगे.साथ समर्थन का भाव रहेगा.
धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे.लाभ में उछाल बना रहेगा.इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं.चहुंओर सफलता पाएंगे.वाणिज्यिक अवसरों का लाभ लेंगे.स्थितियां बेहतर होंगी.साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा.निजी संबंधों का लाभ उठाएंगे.प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी.मन के मामले संवरेंगे.इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.शुभ संदेश प्राप्त होंगे.सभी प्रसन्न रहेंगे.रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे.भ्रमण पर जा सकते हैं.निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी.परिजनों का साथ बनाए रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से कार्य करेंगे.साक्षात्कार में सहज रहेंगे.वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे.टीम भावना बढ़ेगी.बड़प्पन व मनोबल बढ़ा रहेगा.
शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.तीर्थस्थल जाएं.दान बढ़ाएं.