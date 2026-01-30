Kumbh Tarot Rashifal 30 January 2026: कुंभ राशि वाले नहीं कमा पाएंगे ज्यादा प्रतिफल, हो सकती है चिंता संतान की उच्च शिक्षा को लेकर

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- King of wands

और पढ़ें

किसी अनुभवी व्यक्ति से कार्यों में आ रही परेशानियों को साझा कर सकते है. किसी कार्य के ठीक न हो पाने के कारण होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हो सकते है. इस समय परिस्थितियों की प्रतिकूलता थोड़ा सजग रहने की सलाह दे सकती है. धैर्य और संयम के साथ इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलें. जल्दबाजी या हड़बड़ीपन कार्य को बिगाड़ सकता है. अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें. दूसरों के साथ अपनी कमजोरियां को न बताएं सामने वाला उसका फायदा अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है. लोगों की कमियों का मज़ाक न उड़ाए. कोई ऐसा अनुभवी व्यक्तिजीवन में आ सकता हैं. जिसके अनुभव और सलाह से आप कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता आसानी से ढूंढ सकते है. संभव हैं,कि अभी आप को मेहनत का अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा हो. थोड़ा धैर्य रखिए. जल्द ही अच्छा परिणाम मिल सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें. बाहर के गरिष्ठ भोजन की जगह घर का सुपाच्य भोजन करना बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति: पिता या दादा से जमा जमाया व्यवसाय मिल सकता हैं. पिता से व्यवसाय को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पैसा उधर ले सकते हैं.

रिश्ते: नए रिश्तों में स्वार्थ ज्यादा और मधुरता कम नज़र आ रही हैं. सोच समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाए.

---- समाप्त ----