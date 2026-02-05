scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 5 February 2026: प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, परिजनों के साथ किसी धार्मिक पूजा पाठ का आयोजन करने की योजना बना सकते है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Two of cups
सामने वाले का प्रेम में खुद की अहमियत कम होता महसूस कर सकते है.इस बात का सामने वाले को समझाना मुश्किल हो सकता है.हर बात को समझकर भी अनभिज्ञ बने रहना दोनों के बीच दूरी  ला सकता हैं.पूर्व में कई बार रिश्तों में विश्वासघात को सहते आये है.जिसके चलते लोगों से विश्वास और प्रेम की उम्मीद करना अब व्यर्थ लगने लगी है.इस सोच में बदलाव लाने का प्रयास करें.जल्द ही किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.आप दोनों रिश्ते की शुरुआत विश्वास और पारदर्शिता से करेंगे.

सामने वाले की भावनाओं को समझे.मित्र से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता हैं.प्रस्ताव में कई अच्छे अवसर नज़र आ सकते है.साझेदारी का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते है.किसी नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है.विवाह के लिए परिजनों का दवाब बढ़ सकता है.आए हुए किसी भी विवाह प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देने के कारण परिजन थोड़े नाराज हो सकते हैं.कार्य क्षेत्र में यदि एक साथ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं दिख रहा हो.तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े.सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य ठीक रह सकता है.किसी पुराने रोग से मुक्ति मिल सकती है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी और लापरवाही ना करें.

सम्बंधित ख़बरें

पैसों को लेकर हो रहे विवाद से बचने का प्रयास करें, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है
खानपान और दिनचर्या में सुधार लाएं, समय पर कार्य करना स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा
दूसरों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करें, इससे कोई काफी नाराज हो सकता है
आर्थिक स्थिति ठीक है, कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है
क्रोध करने से बचें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

अर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में पहले से ज्यादा मजबूती आ सकती है.परिजनों के साथ किसी धार्मिक पूजा पाठ का आयोजन करने की योजना बना सकते है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement