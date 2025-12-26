scorecardresearch
 
Vastu Upay For Money: ईशान कोण में इन 4 पौधों को लगाने से खुलते हैं तरक्की के रास्ते! वास्तु दोष होता है दूर

Vastu Upay For Money: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा या ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है, जहां पौधे लगाने से घर में बरकत आती है. ये पौधे घर में सुख-शांति और धन-समृद्धि के रास्ते भी खोलते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं. आइए जानते हैं कि उन खास पौधों के बारे में.

वास्तु शास्त्र (Photo: Pixabay)
Vastu Upay For Money: वास्तुशास्त्र में घर की दिशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ता है. इनमें उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है. इस दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होता है. अगर इस दिशा को सही तरीके से साफ-सुथरा रखा जाए तो घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन-समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं. खासतौर पर यहां लगाए गए पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि मानसिक तनाव कम करने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में भी मदद करते हैं.

वास्तु के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में सही पौधों का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पौधे जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं कि इस शुभ दिशा में कौन-कौन से पौधे लगाने से घर में बरकत और खुशहाली आती है.

क्रासुला प्लांट

वास्तुशास्त्र में क्रासुला पौधे को सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है. इस पौधे के लिए घर की उत्तर-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां सकारात्मक ऊर्जा सबसे तेजी से सक्रिय होती है. यदि किसी कारणवश इस दिशा में पौधा रखना संभव न हो, तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में भी लगाया जा सकता है. सही दिशा में रखा गया क्रासुला प्लांट घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है. माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. धन से जुड़े नए अवसर बनने लगते हैं. 

अपराजिता का पौधा

हिंदू धर्म में अपराजिता का फूल सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है. मान्यता है कि इसका प्रयोग मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा में करना बहुत शुभ और लाभकारी होता है. घर में इसको लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. कहा जाता है कि इस पौधे के प्रभाव से जीवन की सभी रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. वास्तु के अनुसार, अपराजिता का पौधा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे घर में शांति, संतुलन और सुखद वातावरण बना रहता है.

मोगरे का फूल

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मोगरे का फूल घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही सकारात्मक और शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इसका फूल बहुत ही आकर्षक और खुशबूदार होता है, जिससे वातावणरण एकदम शुद्ध हो जाता है. मान्यता है कि सही दिशा में लगाया गया मोगरे का पौधा घर में चल रही परेशानियों और आपसी तनाव को कम करने में मदद करता है. 

शमी का पौधा

वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को काफी शुभ माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, यह पौधा शनिदेव का प्रिय है और इसके प्रभाव से शनि दोष से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है. जब शमी का पौधा सही स्थान पर लगाया जाता है, तो जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. वास्तु नियमों के मुताबिक, शमी का पौधा घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना लाभकारी माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं.

