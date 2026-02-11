Vastu Tips: जिन घरों में डेली होते हैं ये 5 काम, वहां कभी नहीं पड़ता पैसों का अकाल

आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी आय तो अच्छी होती है, लेकिन वो धन की बचत नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोगों से किस्मत हमेशा रूठी हुई सी लगती है. कई बार इनके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं. तो कई बार अचानक ऐसी मुसीबत आ जाती है, जो पूरा बैंक-अकाउंट खाली करवा देती है. आय-व्यय में असंतुलन के अलावा घर का वास्तु दोष भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है. वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि घर में कुछ खास उपाय से वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है.

उत्तर दिशा

उत्तर दिशा को धन की देवी मां लक्ष्मी और कुबेर महाराज की दिशा माना गया है. यदि घर की उत्तर दिशा साफ-सुथरी और हल्की रखी जाए तो धन का प्रवाह उत्तम बना रहता है. इस जगह पर कभी गंदगी न रखें और न ही कोई भारी भरकम सामान रखें.

टूटी-फूटी चीजें

घर की उत्तर दिशा से लेकर रसोई तक टूटे-फूटे बर्तन या सामान बिल्कुल न रखें. टूटा या चटका हुआ शीशा भी घर में न रखें. घर में रखी सभी गैर जरूरी चीजों को तुरंत बाहर कर दें. ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार को बढ़ावा देती हैं.

तिजोरी

घर में धन या तिजोरी का स्थान उत्तर या पूर्व दिशा में उचित माना जाता है. पैसों की अलमारी का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना ज्यादा शुभ माना जाता है. इससे धन की आवक बेहतर बनी रहती है.

विष्णु पूजन

यदि आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो प्रत्येक गुरुवार पीले वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान की पूजा करें. भगवान को पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. आप चाहें तो पीले रंग की चीजों का दान भी कर सकते हैं. इससे धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं.

मुख्य द्वार पर दीप

हर रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. दीपक इस तरह रखें कि घर से बाहर निकलते समय वह दाहिनी ओर पड़े. इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर-परिवार पर बनी रहेगी.

