scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Upay: घर की इस दिशा में रखें ये 6 चीजें, जीवन में आएगी तरक्की, होगी पैसों की बरसात

Vastu Upay:वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ खास वस्तुएं रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन-समृद्धि आकर्षित होती है. अमीर और सफल लोग अक्सर इन 5 चीजों को सही दिशा में रखते हैं.

Advertisement
X
अमीर लोगों के घरों में कुछ विशेष वस्तुएं हमेशा मौजूद रहती हैं. (Photo: ITG)
अमीर लोगों के घरों में कुछ विशेष वस्तुएं हमेशा मौजूद रहती हैं. (Photo: ITG)

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर में रखी हुई कुछ खास वस्तुएं अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती हैं. माना जाता है कि जब घर का वातावरण सकारात्मक और संतुलित होता है, तो उसमें रहने वाले लोगों के जीवन में भी तरक्की, खुशहाली और धन बढ़ता है. इसी वजह से कहा जाता है कि अमीर और सफल लोगों के घरों में कुछ विशेष वस्तुएं हमेशा मौजूद रहती हैं. ये चीजें सिर्फ सुंदर दिखने वाली सजावटी वस्तुएं नहीं होतीं, बल्कि इन्हें ऊर्जा के स्रोत माना जाता है. 

मनी प्लांट

मनी प्लांट को वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ पौधा माना गया है. ऐसा विश्वास है कि यह पौधा घर में धन, सौभाग्य और खुशहाली को आकर्षित करता है. इसकी हरी-भरी, बढ़ती हुई पत्तियां जीवन में तरक्की, प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती हैं.  वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है. इसे भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Sonakshi Sinha ने बताई अपनी इंटरफेथ शादी की सच्चाई 
Vastu Tips: घर में शीशा लगाने की सही दिशा क्या है? 
कथावाचक इंद्रेश का वैदिक विवाह
क्या होता है वैदिक विवाह? क्यों कथावाचक इंद्रेश की शादी बन गई खास  
Many people mistakenly plant plants near Tulsi, which reduces its sanctity.
कभी न करें ये गलती! इन 3 मौकों पर तुलसी पर जल चढ़ाना ला सकता है मुसीबतें 
"Laziness is the biggest enemy of man."- says Chanakya.
इन गुणों वाली स्त्रियों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा, घर बन जाता है स्वर्ग 

 मनी प्लांट को घर के बाहर या उत्तर-पूर्व दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए.  ऐसा करने से धन हानि, आर्थिक रुकावटें या बार-बार आने वाली परेशानियाँ बढ़ सकती हैं.

बहता जल
वास्तु शास्त्र में बहते हुए जल को बहुत शुभ माना जाता है. पानी का लगातार बहना जीवन में ऊर्जा, गतिविधि और धन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक होता है. यही कारण है कि कई सफल और अमीर लोग अपने घरों के अंदर या मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक छोटा-सा फव्वारा लगाते हैं. यह न सिर्फ सुंदर दिखता है, बल्कि घर के वातावरण में सकारात्मकता भी बढ़ाता है. 

Advertisement

वास्तु के अनुसार, फव्वारे को हमेशा उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर और जल तत्व से जुड़ी है. उत्तर दिशा में रखा गया जल स्रोत आर्थिक वृद्धि, नए अवसर और स्थिरता को आकर्षित करता है. एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फव्वारे का पानी हमेशा घर के अंदर की ओर बहना चाहिए, बाहर की ओर नहीं. अंदर की तरफ बहता पानी इस बात का प्रतीक है कि धन और अवसर घर में आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे. 

लाफिंग बुद्धा
लाफिंग बुद्धा को वास्तु और फेंगशुई में खुशी, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इनके चेहरे की बड़ी मुस्कान ऐसा माना जाता है कि घर में हंसी, खुशहाली और तनाव-मुक्त माहौल लेकर आती है. घर में लाफिंग बुद्धा रखने से मन हल्का रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ता है. 

थ्री-लेग्ड मनी फ्रॉग

इसी तरह, तीन टांगों वाला मेंढक (थ्री-लेग्ड मनी फ्रॉग) धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला शुभ प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि यह मेंढक घर में आर्थिक अवसर, धन का प्रवाह और अच्छी किस्मत लेकर आता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, लाफिंग बुद्धा और तीन टांगों वाले मेंढक को हमेशा घर के मुख्य द्वार की ओर मुंह करके रखना चाहिए. 

Advertisement

चावल

हिंदू धर्म में चावल का बहुत विशेष महत्व माना जाता है. चावल न सिर्फ अन्न का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि, भरपूरता और देवी अन्नपूर्णा की कृपा का संकेत भी माना जाता है. यही कारण है कि पूजा-पाठ से लेकर शुभ कार्यों तक हर जगह चावल का उपयोग किया जाता है. यह विश्वास है कि जहां चावल सम्मान से और साफ-सुथरे तरीके से रखा जाता है, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती. अमीर और सम्पन्न लोगों के घरों में चावल की डिब्बी हमेशा पूरी भरी हुई और साफ-सुथरी रखी जाती है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement