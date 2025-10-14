scorecardresearch
 

Money Plant Vastu Tips: गमला या कांच की बोतल! किस में मनी प्लांट लगाना होता है सबसे ज्यादा शुभ?

Money Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, जितनी महत्वपूर्ण मनी प्लांट की दिशा होती है. उतना ही विशेष मनी प्लांट कैसे उगाया जाए, ये भी होता है. तो चलिए जानते हैं कि मनी प्लांट को गमला या कांच की बोतल, किस में उगाना शुभ होता है.

मनी प्लांट से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: Pixabay)
Money Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मनी प्लांट को घर में लगाने से धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह पौधा न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि घर के वातावरण को भी शांत बनाता है. माना जाता है कि अगर इसे सही दिशा और सही तरीके से लगाया जाए, तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धीरे धीरे उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं. अक्सर लोग मनी प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाते हैं, तो कुछ इसे कांच की बोतल या ग्लास जार में पानी भरकर उगाना पसंद करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कौन-सा तरीका वास्तु के नजरिए से ज्यादा शुभ है. आइए जानते हैं. 

कांच की बोतल में मनी प्लांट लगाना शुभ है या अशुभ?

दरअसल, वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को कांच की बोतल या ग्लास जार में लगाना ज्यादा शुभ माना गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है और इससे पौधे की जड़ों को हवा और रोशनी दोनों आसानी से प्राप्त होती है. इससे पौधा जल्दी बढ़ता है और घर में सकारात्मकता लाता है. अगर आप इसे पानी में उगा रहे हैं, तो पानी को हर 7 दिन में एक बार जरूर बदलें, वरना उस पानी में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है. 

गमले में मनी प्लांट लगाने के वास्तु नियम

इसके अलावा, मनी प्लांट मिट्टी के गमले में भी लगाया जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि मनी प्लांट का गमला घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में ही रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिशा में मनी प्लांट का उगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. 

मनी प्लांट की सही दिशा

घर में मनी प्लांट लगाने से पहले उसकी दिशा पर ध्यान देना जरूरी है. वास्तु के अनुसार, इस पौधे को उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जल तत्व से जुड़ी होती है और यहां पौधा लगाने से आर्थिक हानि होने की संभावना बनी रहती है. 

लेकिन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख-समृद्धि बनी रहे, तो मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में ही लगाएं. इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर माने जाते हैं, जो धन के देवता हैं. यहां मनी प्लांट लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में बरकत बनी रहती है. सही दिशा में लगाया गया यह पौधा न सिर्फ आर्थिक स्थिरता लाता है. 

मनी प्लांट से जुड़ी न करें ये गलतियां

घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो मनी प्लांट को हमेशा हरे-भरे ही रखें. सूखा या पीला पौधा जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसके अलावा, इसे कभी भी घर के बाहर या मुख्य द्वार पर न लगाएं. साथ ही, इस पौधे को कांच की बोतल या हरे रंग के गमले में लगाने से इसके शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं. इसके अलावा, मनी प्लांट को शौचालय या बाथरूम के पास न रखें, वरना इसका शुभ असर खत्म हो जाता है. 

