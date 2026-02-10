scorecardresearch
 
Vastu Tips: इस वास्तु उपाय में एक भी रुपया नहीं होगा खर्च, घर में ठहर जाएंगी मां लक्ष्मी

धन की देवी मां लक्ष्मी का वास घर में बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं. कई बार तो महंगे तंत्र-मंत्र भी अपनाए जाते हैं. जबकि वास्तु शास्त्र में बिना खर्च वाले सरल उपाय भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उत्तम होते हैं.

वास्तु शास्त्र में देवी लक्ष्मी का घर में वास बनाए रखने के कुछ बेहतरीन उपाय बताए गए हैं. (Photo: ITG)
Vastu Tips: धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत चंचल स्वभाव की होती हैं. वो कभी एक जगह टिककर नहीं रहती हैं. इसलिए घर में मां लक्ष्मी का वास और कृपा बनाए रखने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं. कुछ लोग तो तंत्र-मंत्र आदि का सहारा भी लेते हैं, जिसमें उनकी बड़ी रकम खर्च हो जाती है. जबकि वास्तु शास्त्र में देवी लक्ष्मी का वास घर में बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं, जिसमें एक रुपया भी खर्च नहीं होता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरवाजे पर स्वस्तिक
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर या हल्दी से स्वस्तिक का चिह्न बनाना अत्यंत शुभ होता है. यह स्वस्तिक नौ अंगुल लंबा और नौ अंगुल चौड़ा होना चाहिए. मान्यता है कि इसे दरवाजे पर बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है. मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है. सुख-समृद्धि को किसी की नजर नहीं लगती है.

तुलसी का पौधा
शास्त्रों में तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. घर के आंगन में उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना गया है. इस स्थान पर तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. तुलसी के पास सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं. मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें. इससे घर में धन की कमी नहीं होती है और आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहती है.

इनमें से किसी एक स्थान पर जलाएं दीपक
रोजाना शाम के समय कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाएं. आपको घर के मंदिर के अलावा कुछ खास स्थान पर ये दीपक जलाना चाहिए. आपको ईशान कोण, मुख्य द्वार पर बाईं तरफ, तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए. इसके अलावा आप घर के अंधेरे कोने या जहां जल की व्यवस्था हो, वहां भी एक दीपक जला सकते हैं. इससे देवी का वास आपके घर में बना रहेगा.

