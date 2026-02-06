Vastu Tips For Home: घर में ये 4 चीजें कभी न रखें खाली, वरना रुक सकती है धन की बरकत

Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की सुख-समृद्धि केवल बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से भी जुड़ी होती है. कुछ वस्तुओं को पूरी तरह खाली छोड़ देना आर्थिक रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है. इसलिए, घर में उपयोग होने वाली कुछ खास चीजों को हमेशा थोड़ा-बहुत भरा और व्यवस्थित रखना शुभ समझा जाता है. आइए जानते हैं कि घर की किन चीजों को खाली नहीं छोड़नी चाहिए.

तिजोरी और पर्स

मान्यता है कि इन्हें पूरी तरह खाली नहीं रखना चाहिए. तिजोरी में थोड़ी नकदी, सिक्के, गहने या जरूरी कागजात रखें. कुछ लोग इसमें शंख, कौड़ी या गोमती चक्र भी रखते हैं, जो धन के प्रतीक माने जाते हैं. इसी तरह पर्स में कम से कम एक नोट जरूर होना चाहिए. फटे कागज और पुराने बिल निकालते रहें, ताकि धन के प्रति सकारात्मक सोच बनी रहे.

अन्न भंडार

घर के अन्न भंडार को भी खास महत्व दिया गया है. अन्न को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अनाज के डिब्बे पूरी तरह खाली न हों. जब नया राशन लाएं, तो थोड़ा पुराना अनाज बचा रहने दें. यह परंपरा घर में स्थिरता और सुरक्षा का संकेत मानी जाती है.

पूजा स्थान का जलपात्र

पूजा स्थान में रखा जलपात्र भी सूखा नहीं रहना चाहिए. देवताओं के सम्मान में रखा गया पानी नियमित रूप से बदलें और ताजा जल भरें. चाहें तो उसमें गंगाजल या तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं. इससे पूजा स्थल की सकारात्मकता बनी रहती है.

बाथरूम की बाल्टी को खाली न छोड़ें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी भी ठीक नहीं मानी जाती है. यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा साफ पानी भरकर रखें. टूटी या गंदी बाल्टी को हटाना बेहतर है. माना जाता है कि पानी संतुलन और शांति का प्रतीक है, इसलिए यह छोटी आदत घर के माहौल को बेहतर बना सकती है.

---- समाप्त ----