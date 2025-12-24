scorecardresearch
 
Vastu Tips For Money: सप्ताह के इस दिन भूल से भी ना करें पैसों का लेनदेन, वरना मां लक्ष्मी हो जाती हैं रुष्ट

Vastu Tips For Money: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पैसों का लेन-देन केवल जरूरत नहीं बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा विषय माना जाता है. सही दिन और शुभ समय पर किया गया धन का लेनदेन आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाता है, जबकि गलत दिन किया गया लेन-देन नुकसान की वजह बन सकता है.

सप्ताह के इन दिनों में न करें पैसों का लेनदेन (Photo: ITG)
Vastu Tips For Money: वास्तु शास्त्र में धन को केवल जरूरत का साधन नहीं माना जाता है, बल्कि धन को मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पैसों का सही समय पर सही प्रयोग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, वहीं गलत समय पर किया गया लेन-देन धन हानि और अस्थिरता का कारण बन सकता है. यही वजह है कि सप्ताह के कुछ दिनों में पैसों का लेन-देन करने की मनाही होती है, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. तो आइए वास्तु शास्त्र द्वारा जानते हैं कि सप्ताह के किस दिन पैसों का लेनदेन करना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है. 

सप्ताह के इस दिन करें पैसों का लेनदेन

वास्तु के अनुसार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार धन संबंधी कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं. शुक्रवार मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन किया गया लेन-देन समृद्धि और लाभ देने वाला माना जाता है. 

सोमवार को भगवान शिव व माता पार्वती का दिन माना जाता है इसलिए इसे सबसे शुभ वार माना गया है. यह दिन धन की आवक के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है. 

शनिवार को पैसों का लेन-देन न करें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शनिवार को धन का लेन-देन करना शुभ नहीं माना जाता है. यह दिन शनि देव को समर्पित होता है, जो कर्म और न्याय के देवता हैं. मान्यता है कि शनिवार को पैसे उधार देने या लेने से घर से मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती सकती हैं. खासतौर पर इस दिन कर्ज देना या बड़ा भुगतान करने से धन की रुकावट आने की आशंका रहती है.

मंगलवार को भी बरतें सावधानी

मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, जो ऊर्जा, क्रोध और संघर्ष का कारक माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन पैसों का लेन-देन करने से विवाद, नुकसान या अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. कहा जाता है कि मंगलवार को दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता है, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है. 

इन तिथियों पर न करें पैसों का लेनदेन

वास्तु शास्त्र में सप्ताह के दिनों के अलावा भी कुछ ऐसी तिथियां हैं, जिनपर पैसों का लेनदेन नहीं करना चाहिए. दरअसल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, अमावस्या का दिन धन से जुड़े लेन-देन के लिए अशुभ माना गया है. इस दिन किया गया लेन-देन आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऐसे समय में पैसों से जुड़े फैसले टालना ही बेहतर होता है.

