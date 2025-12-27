scorecardresearch
 
Vastu Upay: ना करें किचन से जुड़ी ये गलतियां, चारों तरफ से घेर लेता है वास्तु दोष

Vastu Upay: रसोई घर का वास्तु सही होने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. किचन से जुड़ी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है.

किचन से जुड़े वास्तु नियम
vastu Upay for kitchen: रसोई घर किसी भी परिवार के लिए बहुत अहम जगह होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है.अगर रसोई सही तरीके से रखी जाए, तो घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अन्न की कमी नहीं होती. लेकिन अगर रसोई में कुछ गलतियां हो जाएं, तो इससे घर में परेशानी और आर्थिक तंगी भी आ सकती है. 

रसोई से जुड़ी वास्तु की गलतियां

वास्तु के अनुसार, खाना बनाने के बाद रसोई को साफ करना बहुत जरूरी है. अगर किचन लंबे समय तक गंदी रहती है, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे घर की खुशहाली पर असर पड़ता है. 

रसोई में जूठे और गंदे बर्तन जमा करके नहीं रखने चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे वास्तु दोष लगता है. इससे घर में तनाव बढ़ सकता है.

इसके अलावा किचन में कभी भी बासी, खराब या सड़ा हुआ खाना नहीं रखना चाहिए. इससे सेहत तो खराब होती ही है. यह भी मान्यता है कि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं. 

रसोई में टूटे या खराब बर्तन रखना भी सही नहीं माना जाता. ऐसे बर्तन दुर्भाग्य को बुलाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं. 

रसोई के लिए सही वास्तु नियम

रसोई को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें. हफ्ते में कुछ दिन पानी में थोड़ा नमक मिलाकर रसोई की सफाई करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

किचन में सिर्फ काम आने वाली चीजें ही रखें. जो सामान बेकार हो गया हो या इस्तेमाल में नहीं आता, उसे हटा देना चाहिए.  

किचन में कभी भी दवा, जूते या झाड़ू नहीं रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है

इस दिशा में हो किचन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम दिशा में बनी रसोई भी शुभ होती है. 

---- समाप्त ----
