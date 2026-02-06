scorecardresearch
 
Vastu Shastra : ना करें इन संकेतों को नजरअंदाज, वास्तु के मुताबिक ये 4 इशारे बदल सकते हैं आपकी पूरी जिंदगी!

Vastu Shastra : घर के भीतर और उसके आसपास घटने वाली कुछ साधारण-सी दिखने वाली घटनाएं असल में गहरे संकेत लेकर आती हैं. ये संकेत बताते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है और जीवन में शुभ परिवर्तन दस्तक देने वाले हैं.

X
शुभ संकेत
Vastu Shastra : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के आसपास घटने वाली कुछ विशेष और स्वाभाविक घटनाएं इस बात का संकेत होती हैं कि ब्रह्माण्ड की सकारात्मक शक्तियां हमारे जीवन और घर पर अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं. ये संकेत साधारण दिखने के बावजूद गहरे अर्थ रखते हैं और आने वाले समय में होने वाले शुभ परिवर्तनों की ओर इशारा करते हैं. 

कई बार ये घटनाएं बिना किसी पूर्व सूचना के यह संदेश देती हैं कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशखबरी का आगमन होने वाला है. वास्तु के अनुसार जब ऐसी शुभ घटनाएं घटती हैं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है और वातावरण अधिक संतुलित व सकारात्मक बनता चला जाता है. 

ऐसी परिस्थितियां न केवल मानसिक शांति देती हैं, बल्कि रुके हुए कामों में तेजी, आर्थिक स्थिति में सुधार और पारिवारिक सुख-शांति का मार्ग भी दिखाती हैं.  वास्तु के अनुसार ये संकेत सौभाग्य के द्वार खोलने के साथ-साथ मनोकामनाओं की पूर्ति की दिशा में भी शुभ संकेत माने जाते हैं. 

मंदिर की घंटी या शंखनाद की ध्वनि सुनाई देना
मंदिर की घंटियों या शंख की पवित्र आवाज सुनाई देना दैवीय ऊर्जा का संकेत माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार ये ध्वनियां वातावरण को शुद्ध करती हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती हैं.  ऐसा माना जाता है कि यह संकेत देवकृपा और आने वाले शुभ समय की सूचना देता है. 

गाय और बछड़े का दिखाई देना
गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप और बछड़े को उन्नति का प्रतीक माना गया है.  यदि घर के सामने या आसपास गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है.  वास्तु में यह संकेत धन में वृद्धि, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और संतान सुख से जुड़ा होता है. विशेष रूप से अगर बछड़ा घर की दिशा की ओर मुख करके दूध पी रहा हो, तो इसे निकट भविष्य में खुशखबरी मिलने का संकेत माना जाता है. ऐसे समय में गाय को हरी घास या रोटी खिलाना शुभ फल देता है.

तोता या उल्लू का दिखना
वास्तु मान्यताओं के अनुसार तोता शुभ समाचार लाने वाला पक्षी माना जाता है. इसका घर या आसपास दिखाई देना सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है. वहीं, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों में उल्लू का दिखना भी अचानक धन लाभ या रुके हुए कार्यों में सफलता का संकेत माना जाता है.

घर के पास चिड़िया का घोंसला बनना
अगर घर की दीवार, छत या बरामदे के आसपास किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया हो, तो इसे वास्तु का सबसे शुभ संकेत माना जाता है.  यह दर्शाता है कि घर में सुरक्षा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास है.घोंसले में अंडे आना या चूजों का निकलना आने वाले समय में खुशियों, तरक्की और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक होता है. 

काली चींटियों का झुंड
यदि घर के मुख्य द्वार पर काली चींटियां खाने की सामग्री लेकर घूमती दिखें, तो यह ऐश्वर्य और धन वृद्धि का संकेत है.

वास्तु शास्त्र यह भी कहता है कि जब हमें ऐसे शुभ संकेत मिलें, तो हमें अपने इष्ट देव का धन्यवाद करना चाहिए . सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य (जैसे गाय को गुड़-रोटी देना या पक्षियों के लिए पानी रखना) करना चाहिए.  इससे उन शुभ शक्तियों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. 

---- समाप्त ----
