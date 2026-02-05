Vastu Shastra : कंगाली का संकेत है रसोई की इन 3 चीजों का खाली होना, तुरंत भर लें डिब्बे

Vastu Shastra : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में रसोई को घर की सबसे खास जगह माना गया है. यह सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि यहीं से पूरे परिवार की सेहत और खुशहाली जुड़ी होती है. मान्यता है कि रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए यहां हमेशा साफ-सफाई और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए. वास्तु के अनुसार, रसोई में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका खत्म हो जाना अच्छा नहीं माना जाता. अगर ये चीजें पूरी तरह खत्म हो जाएं, तो घर की बरकत पर असर पड़ सकता है. खासकर रसोई में रखी ये तीन चीजें कभी खाली नहीं होनी चाहिए.

1. हल्दी

हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार, इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, जो धन, मान-सम्मान और अच्छे भाग्य का प्रतीक है. अगर रसोई में हल्दी खत्म हो जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है. इससे कामों में रुकावट आ सकती है , घर की तरक्की धीमी हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि हल्दी का डिब्बा कभी खाली न होने दें.

2. नमक

नमक के बिना खाना फीका होता है और नमक के बिना रसोई भी अधूरी मानी जाती है. वास्तु के अनुसार, नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है. अगर नमक पूरी तरह खत्म हो जाए, तो घर में तनाव और आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं. मान्यताओं के अनुसार, न तो किसी से नमक उधार लेना चाहिए . न ही अपने घर में नमक को खत्म होने देना चाहिए. नमक की कमी को पैसों की परेशानी से भी जोड़ा जाता है.

3. चावल

चावल को कभी न खत्म होने वाला अनाज माना जाता है. इसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी कहा जाता है.अगर रसोई में चावल खत्म हो जाए, तो घर की सुख-शांति पर असर पड़ सकता है. धन की बचत कम हो सकती है. इसलिए चावल का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसमें नया चावल डाल देना अच्छा माना जाता है.

