vastu Tips For Fridge : क्या आपका फ्रिज वास्तु अनुसार सही दिशा में है? इन नियमों को ना करें इग्नोर

vastu Tips For Fridge Direction: हमारे घर में होम एप्लायंसेज हमारी जिंदगी को आसान और व्यवस्थित बनाते हैं. खासकर किचन में कई ऐसे उपकरण होते हैं जो ना सिर्फ समय बचाते हैं बल्कि खाना बनाने और रोजमर्रा के कामों को भी सही तरीके से करने में मदद करते हैं. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपकरण है फ्रिज. फ्रिज सिर्फ खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखने का काम नहीं करता, बल्कि इसे सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी बनी रहती है.

और पढ़ें

दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज को किचन के आग्नेय कोण (South-East corner) में रखना सबसे शुभ माना जाता है. आग्नेय कोण को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है , चूंकि फ्रिज ठंडा करने का काम करता है, इसलिए इसे आग्नेय दिशा में रखने से सकारात्मक संतुलन बना रहता है. इससे घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इससे परिवार में सामंजस्य भी बना रहता है.

दरवाजे की दिशा

सिर्फ दिशा ही नहीं, बल्कि दरवाजे के खुलने का तरीका भी महत्वपूर्ण है. कोशिश करें कि फ्रिज का दरवाजा आसानी से खुल सके. उसे रोजमर्रा के काम में कोई बाधा न हो. ऐसा करने से न केवल घर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, बल्कि परिवार के लोग भी रोजमर्रा के कामों में सहजता और सुकून महसूस करते हैं.

इसलिए यह कहा जा सकता है कि फ्रिज का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर खुलना सिर्फ वास्तु नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह घर में खुशहाली, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है.



Advertisement

गंदगी

इसके अलावा, कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. फ्रिज को दीवार के बहुत करीब या डायरेक्ट धूप में रखने से बचें. इससे फ्रिज की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है. कोशिश करें कि फ्रिज हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहे, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं.

---- समाप्त ----