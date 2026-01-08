Trigrahi Yog 2026: मकर संक्रांति पर मकर राशि में बनेगा त्रिग्रही राजयोग, इन 3 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत

Trigrahi Yog 2026: नए साल की शुरुआत हर साल मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व से होती है. यह पर्व ज्योतिषीय रूप से बेहद शुभ भी माना जाता है. इस बार मकर संक्रांति के आसपास ग्रहों की ऐसी चाल बन रही है, जो शनि की राशि मकर में एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग का निर्माण कर रही है. इस योग को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें सूर्य, मंगल और शुक्र जैसे प्रभावशाली ग्रह एक ही राशि में एकत्र होंगे.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सबसे पहले 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके अगले ही दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 16 जनवरी को मंगल ग्रह भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. मात्र 3 दिनों के अंदर तीन बड़े ग्रहों का शनि की राशि में एकत्र होना बहुत ही दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा. यह त्रिग्रही योग विशेष रूप से 4 राशियों के लिए धन, तरक्की और खुशियों के द्वार खोल सकता है. ज्योतिषियों की मानें तो मकर संक्रांति के साथ ही इन राशियों के लिए एक तरह से गोल्डन फेज की शुरुआत हो सकती है.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी. आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होंगी. इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग आत्मबल और साहस को मजबूत करने वाला साबित होगा. आप पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने काम में जुटेंगे. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में प्रगति के योग बन रहे हैं. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा देखने को मिलेगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभकारी रह सकता है. बार-बार धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. करियर में नए मौके मिल सकते हैं और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा. पारिवारिक और निजी रिश्तों में भी मधुरता आएगी.

