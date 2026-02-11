scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Shukra Yuti 2026: 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में बनेगा खास संयोग, इन 3 राशियों के लिए समय रहेगा बेहद शुभ

Surya Shukra Yuti 2026: 19 फरवरी 2026 को शतभिषा नक्षत्र में सूर्य और शुक्र की युति बनने जा रही है. ज्योतिष के अनुसार, यह संयोग मेष, सिंह और कुंभ राशि के लिए आर्थिक मजबूती, करियर ग्रोथ और नए अवसर लेकर आ सकता है. जानें इस ग्रह योग का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा.

Advertisement
X
साल 2026 में सूर्य शुक्र की अद्भुत युति से होगा इन राशियों को होगा फायदा (Photo: ITG)
साल 2026 में सूर्य शुक्र की अद्भुत युति से होगा इन राशियों को होगा फायदा (Photo: ITG)

Surya Shukra Yuti 2026: फरवरी 2026 में एक खास ज्योतिषीय घटना होने जा रही है. 19 फरवरी 2026 को शुक्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य विराजमान हैं. सूर्य को ग्रहों का राजा और शुक्र को सुख, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है. जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसे बेहद प्रभावशाली संयोग माना जाता है. इस युति का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष राशि: आर्थिक मजबूती और करियर ग्रोथ

मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का मौका ला सकता है. लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, उनमें गति आएगी. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराना अटका पैसा भी वापस मिल सकता है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर प्रमोशन का कारण बनेंगी. निवेश से भी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है. सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ेगा और जीवनशैली में सुधार दिख सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Gochar 2026
13 फरवरी से बदलेगा भाग्य! सूर्य गोचर से इन राशियों को मिलेगी तरक्की
Mahashivratri 2026
महाशिवरात्रि पर लक्ष्मी नारायण सहित 8 शुभ योग, इन 4 राशियों की चांदी ही चांदी
Mangal Gochar 2026
शनि की राशि में मंगल, इन 3 राशियों पर दोहरी मार करेंगे ग्रहों के सेनापति
Mahashivratri 2026
महाशिवरात्रि पर मंगल-बुध-चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों पर होगी महादेव की कृपा
Shukra Gochar 2026
राहु के नक्षत्र में शुक्र, कल से शुरू होने वाले हैं इन 3 राशियों के अच्छे दिन

सिंह राशि: व्यापार में बड़ा फायदा

सिंह राशि वालों के लिए यह युति व्यापार और प्रोफेशन में नई ऊर्जा लेकर आएगी. कोई महत्वपूर्ण सौदा फाइनल हो सकता है, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा. आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा और इसी कारण कई काम आसानी से बन सकते हैं. अचानक लाभ या अप्रत्याशित धन मिलने की स्थिति भी बन सकती है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर सामने आएंगे.

Advertisement

कुंभ राशि: अधूरे काम होंगे पूरे

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकेत दे रहा है. विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. नया घर, वाहन या किसी बड़ी खरीदारी का विचार साकार हो सकता है. बिजनेस में विस्तार या नई शुरुआत के योग बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement