Surya Rahu Yuti 2026: नए साल में 3 राशियों को सताएंगे सूर्य-राहु, एक महीना होगी जबरदस्त धन हानि

Surya Rahu Yuti 2026: नए साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य और पाप ग्रह राहु की युति होने वाली है. ज्योतिषविदों का कहना है कि 2026 सूर्य का वर्ष है. लेकिन इसमें एक समय ऐसा भी आएगा, जब राहु के साथ युति होने के कारण सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाएगी. दरअसल, राहु अभी कुंभ राशि में बैठा हुआ है. 13 फरवरी को जब सूर्य इस राशि में जाएंगे तब दोनों ग्रहों का मिलन होगा. सूर्य-राहु की यह युति 15 मार्च तक बनी रहेगी. यह समय तीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हो सकता है. ज्योतिष गणना के अनुसार, इन राशियों को स्वास्थ्य, आर्थिक और निजी तौर पर बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं

कर्क राशि

यह संयोग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा. ऐसे में आपको धन हानि होने की प्रबल संभावना होगी. कर्ज और उधार दिया हुआ रुपया कहीं फंस सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद उभर सकते हैं. पार्टनर के साथ बहस और तकरार बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर भी किसी सहकर्मी से तनाव संभव है. वहीं पारिवारिक रिश्तों में भी खटास आ सकती है. पिता के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं. पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है.

कन्या राशि

सूर्य-राहु की युति आपकी राशि से छठे भाव में बनेगी. ऐसे में आपको रोग, शत्रु, विवाद, भय और कानूनी से जुड़े मामलों में समस्या हो सकती है. दूसरों के वाद-विवाद में पड़ने से नुकसान होगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में निराशा होगी. आपके छिपे हुए विरोधी एकदम से एक्टिव हो सकते हैं. कार्यस्थल पर आप बुझा-बुझा सा महसूस करेंगे. आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. हाथ आए सुनहरे अवसर छूट सकते हैं. पैसों की किल्लत भी आपके गले की फांस बनी रहेगी.

मीन राशि

सूर्य-राहु आपकी राशि से बारहवें भाव में बैठेंगे. ऐसे में आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है. पैसों की बचत कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा. किसी तरह के झूठे आरोप या बदनामी की स्थिति भी बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को इस दौरान किसी नई डील या बड़े सौदे से बचना चाहिए. ये डील आपको किसी बड़े नुकसान की ओर लेकर जा सकती है. स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगाय. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना ही बेहतर होगा.

