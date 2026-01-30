scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Rahu Yuti 2026: कुंभ राशि में सूर्य-राहु की कष्टकारी युति, फरवरी-मार्च में 3 राशियों के बढ़ेंगे खर्चे

13 फरवरी को सूर्य देव शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं. यहां सूर्य और राहु की युति भी बनने वाली है. सूर्य-राहु की इस युति को तीन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इन्हें करियर, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement
X
13 फरवरी को शनि की राशि कुंभ में सूर्य और राहु की युति बनने जा रही है.
13 फरवरी को शनि की राशि कुंभ में सूर्य और राहु की युति बनने जा रही है.

Surya Rahu Yuti 2026: ग्रहों के अधिपति सूर्य 13 फरवरी को शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस राशि में राहु पहले से बैठा हुआ है. साथ ही, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण भी चल रहा है. सूर्य-राहु की कुंभ राशि में युति 15 मार्च तक बनी रहेगी. ज्योतिषीविदों की मानें तो कुंभ राशि में सूर्य और राहु की युति तीन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. इन जातकों को करियर, धन और निजी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

सिंह राशि
कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति सिंह राशि वालों के लिए कष्टकारी साबित हो सकती है. ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर परिस्थितियां आपके लिए जरा कठिन हो सकती हैं. खर्चों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है. सहकर्मियों से मतभेद बढ़ेंगे. जल्दबाजी, अहंकार, क्रोध जैसे गुण व्यवहार में जगह बनाएंगे, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा. सफलता के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा. दांपत्य जीवन में संवाद की कमी से तनाव बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

मकर राशि
सूर्य का यह गोचर आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आपकी आय में गिरावट आ सकती है. खर्चे बढ़त पर रहने से बैंक-बैलेंस बिगड़ा रहेगा. बड़ी मुश्किल से घर में पैसों की बचत हो पाएगी. इस दौरान निवेश आदि के मामलों से दूर रहने में ही भलाई है. कठोर वाणी और व्यवहार रिश्तों में दरार डाल सकता है. विशेषकर माता-पिता से अनबन की स्थिति बन सकती है. बोलने से पहले सोच-विचार करना जरूरी होगी. संतान पक्ष के सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Rahu Yuti 2026
सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, फरवरी में इन 3 राशि वालों को हो सकती है धन हानि
Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi 2026
कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग, सूर्य-राहु की जोड़ी इन 3 राशियों को बनाने वाली है अमीर
Surya Gochar February 2026
फरवरी में सूर्य 3 बार बदलेंगे चाल, इन 4 राशियों में बढ़ेंगे इनकम सोर्स
Surya Dev
सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, 13 फरवरी से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
Surya Chandrama Yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-चंद्रमा की युति, इन 4 राशियों में बना धन योग
Advertisement

मीन राशि
कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति तीन राशियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. फिजूलखर्ची बढ़ेगी. निवेश की हुई धन राशि में भी बड़ी गिरावट आ सकती है. कामकाज में मन न लगने से कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा उभरकर सामने नहीं आ पाएगी. इस बीच आपके विरोधी सक्रिय होंगे. रिश्तों में तनाव बढ़ता दिखाई देगा. किसी भी फैसले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. एक गलत कदम लंबे समय की मेहनत पर पानी फेर सकता है. संयम, आत्मचिंतन और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement