aaj tak epaper in hindi

Trigrahi Yog 2026: 100 साल बाद सूर्य-शुक्र-राहु का त्रिग्रही योग, 13 फरवरी से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन

13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और राहु के संयोग से त्रिग्रही योग बनने वाला है. यह संयोग करीब 100 साल बाद बनने जा रहा है. ज्योतिषविदों की मानें तो यह दुर्लभ योग तीन राशियों को 13 फरवरी के बाद विशेष लाभ दे सकता है.

13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और राहु त्रिग्रही योग बनाएंगे. (Photo: ITG)
Trigrahi Yog 2026: 13 फरवरी को कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष गणना के मुताबिक, 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य भी इसी राशि में चले जाएंगे. जबकि राहु यहां पहले से विराजमान है. ऐसे में 13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और राहु त्रिग्रही योग बनाएंगे. यह दुर्लभ योग तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इन राशियों को 13 फरवरी के बाद चौतरफा लाभ प्राप्त हो सकता है.

मिथुन राशि
सूर्य-शुक्र-राहु का त्रिग्रही योग मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. धनधान्य से जुड़े मामले लाभ देंगे. पैतृक संपत्ति का लाभ संभव है. आत्मविश्वास में बढ़त पर रहेगा, जिससे करियर में लाभ होगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगी. इस दौरान आपको किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है. विदेश यात्रा के योग बनेंगे. आप किसी धार्मिक या शुभ आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए विदेश में शिक्षा के अवसर भी बन सकते हैं. अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. यह संयोग आपकी राशि से तीसरे भाव में बनेगा, जिससे साहस और आत्मबल बढ़ेगा. इस समय वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. सोने-चांदी जैसी कीमती चीजों में निवेश कर सकते हैं. जिनका व्यवसाय विदेश से जुड़ा है, उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी संभव है.

मकर राशि
त्रिग्रही योग आपकी हिम्मत और आत्मबल में बढ़ोतरी करने वाला है. आपको जो काम लंबे समय से रुके थे, उनमें गति आने वाली  है. आपको वाहन या संपत्ति खरीदने का अवसर मिल सकता है. काम-धंधे में बरकत बढ़ेगी. करियर में नई ऊंचाइयों को छूएंगे. जो लोग लंबे समय से खुद का काम शुरू करने का सोच रहे थे, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनसे प्यार-प्रेम भी बढ़ने वाला है. नौकरी करने वालों के लिए तरक्की के योग बनते दिख रहे हैं.

---- समाप्त ----
