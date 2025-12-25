Surya Nakshatra Parivartan 2025: शुक्र के नक्षत्र में सूर्य करेंगे प्रवेश, 29 दिसंबर से इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत

Surya Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा और पिता माना जाता है. इसके अलावा, सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. सूर्य की चाल में होने वाला कोई भी परिवर्तन, चाहे वह राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र परिवर्तन, मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. दिसंबर के आखिरी दिनों में सूर्य एक खास नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. इस नक्षत्र परिवर्तन का असर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. सूर्य के इस गोचर से तीन राशियों के करियर में तरक्की, धन के मामलों में सुधार और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं वे कौन-सी राशियां हैं, जिनके लिए यह समय खुशखबरी लेकर आ रहा है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 29 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र हैं, जिसका पूरा प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन पर पड़ेगा. सूर्य इस नक्षत्र में 10 जनवरी तक विराजमान रहेंगे. तो आइए जानते हैं कि 29 दिसंबर को होने जा रहे सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

मेष राशि के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा संकेत लेकर आ रहा है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. करियर में नई जिम्मेदारी या पहचान मिल सकती है. धन से जुड़े मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी.

सिंह

सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि होने के कारण इस गोचर का सीधा लाभ पा सकती है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत बन सकते हैं. पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा.

धनु

धनु राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और धन से जुड़ी चिंताएं धीरे-धीरे कम होंगी. पढ़ाई, यात्रा और भविष्य की योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ने से आप सही फैसले ले पाएंगे.

